البنى التحتية غير متوفرة.. الكاظمي من كربلاء: هناك تحدياً في موضوع الكهرباء بسبب الأحمال الكبيرة (فيديو)

2022/09/14 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، صباح

اليوم الأربعاء، محافظة كربلاء المقدسة

لمتابعة سير تنفيذ خطة زيارة أربعينية

الإمام الحسين (ع).

وترأس سيادته حال وصوله اجتماعاً

م

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