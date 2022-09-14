انخفاض أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

2022/09/14 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم

الأربعاء، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.850

ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت

أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100

دولار.

وكانت أسعار بيع

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