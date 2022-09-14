الكاظمي: وفرنا جميع متطلبات حماية الزائرين وجاهزون لتذليل العقبات

2022/09/14 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وفرت جميع متطلبات حماية زائرين أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، فيما أشار إلى الجاهزية لتذليل العقبات.

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