تحصين المنطقة الخضراء وإغلاق للجسور.. ما الذي تخشاه حكومة العراق؟

2022/09/14 | 13:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أيام تعمل القوات الأمنية في بغداد على تحصين المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية ودولية، شملت إغلاق أحد مداخل المنطقة، فيما يبدو أنه خشية من مظاهرات قادمة تعبيرا عن رفض الوضع القائم في البلاد.

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