جثمان الملكة إليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

2022/09/14 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر أن يودع مئات الآلاف من البريطانيين اعتبارا من، الأربعاء، في لندن ملكتهم الراحلة إليزابيث الثانية التي تتمتع بشعبية كبيرة بعد حوالي أسبوع على وفاتها في اسكتلندا.

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