2022/09/14 | 13:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإطار التنسيقي، أنه لم يرَ رأياً مخالفاً من القوى السنية والكردية حيال مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان لإن “محمد شياع السوداني مازال حتى اللحظة مرشح الاطار لقيادة الحكومة القادمة”.

وأضاف “لم نر اي رأي مخالف من القوى السنية او الكردية حياله حتى اللحظة بل العكس اغلبها داعم لهذا الاختيار”.

التالي

منذ 26 دقيقة

الكاظمي يجتمع بمسؤولي الدوائر الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

منذ 45 دقيقة

الكويت تبدي رغبتها بتعزيز العلاقات مع كردستان

منذ ساعة واحدة

القضاء ينفي إصدار أي توجيه يخص زيارة الأربعينية

منذ 3 ساعات

180 طلباً نيابياً لعقد جلسة البرلمان بعد الزيارة الأربعينية

منذ 3 ساعات

بالوثيقة ..



رئيس البرلمان يحيل أعضاء مفوضية حقوق الانسان إلى التقاعد

منذ 15 ساعة

مالية برلمان كردستان تقترح حلاً لإطلاق مدخرات رواتب الموظفين

منذ 16 ساعة

النصر: المرحلة الحالية لا تتحمل وجود شخصية جدلية

منذ 16 ساعة

الأعرجي لوفد ألماني: أوضاع العراق بتحسن مستمر وداعش مازال يشكل خطراً

منذ 19 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 19 ساعة

الدفاع النيابية تتحدث عن عودة المفسوخة عقودهم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي: لم نرَ رأياً مخالفاً من القوى السنية والكردية حيال السوداني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي: لم نرَ رأياً مخالفاً من القوى السنية والكردية حيال السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).