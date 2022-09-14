2022/09/14 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت زينة حافظ شقيقة سالي حافظ التي اقتحمت "بنك لبنان والمهجر" الأربعاء، إنّ ما أقدمت عليه أختها سالي كان "تصرفًا فرديًا غير مخطط له وأنّ السلاح الذي كان في حوزتها فرد لعبة"، وذلك في تصريح لـCNN بالعربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقة منفذة اقتحام بنك بلبنان لـCNN بالعربية: السلاح كان مسدس لعبة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقة منفذة اقتحام بنك بلبنان لـCNN بالعربية: السلاح كان مسدس لعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).