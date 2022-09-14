انخفاض اسعار النفط لتلامس 93 دولاراً للبرميل بسبب مخاوف ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية

2022/09/14 | 13:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، انخفاضها في ظل ضغوطات بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة أعلى من التوقعات وهو ما عزز المخاوف من زيادة كبيرة بسعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام … Readmore

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