هاني شاكر من سوريا: أنا سعيد بالإستقبال وأشعر أنني في بلدي الثاني

2022/09/14 | 13:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير السياحة السوري رامي مارتيني الفنان المصري الكبير هاني شاكر في أعقاب وصوله إلى دمشق، لإحياء حفلين فنيين في دار الأسد للثقافة والفنون يومي الخميس، والجمعة القادمين.وقال الوزير مارتيني في لقاء مع صحيفة الوطن السورية:” الفنان هاني شاكر … Readmore

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