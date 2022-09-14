الحكيم: الأزمة السياسية باتت تؤثر على الواقع المعيشي للمواطن

2022/09/14 | 13:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأربعاء 09/14/2022، ان الأزمة السياسية قابلة للحل بشرط...

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