بالفيديو… الجهات المختصة تزيل البوابة الحديدية من جسر الجمهورية

2022/09/14 | 13:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: 🚨الكاظمي يوجه بإزالة البوابة الحديدية من جسر الجمهورية والجهات المختصة تباشر برفعها فوراً.pic.twitter.com/HuvAFZqS6g...

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