الكاظمي من كربلاء: البنى التحتية في عموم العراق غير متوفرة بشكل كامل

2022/09/14 | 13:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقرّ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بعدم توفر البنى التحتية للخدمات العامة بشكل كامل في عموم مناطق ومدن العراق.

وكان الكاظمي قد زار صباح اليوم، محافظة كربلاء لمتابعة سير تنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وترأس حال وصوله اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء، بحضور عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية.

وقال الكاظمي في كلمة ألقاها في كربلاء بمناسبة الذكرى الأربعينية للزائرين ولمسؤولي الدوائر الأمنية والخدمية، إن “كربلاء تستقبل عدداً كبيراً من الزائرين، في هذه الزيارة، وكذلك في العاشر من محرم، ومع كل هذا فإن البنى التحتية في محافظاتنا وفي عموم العراق غير متوفرة بشكل كامل، لكن تعاون الناس والمؤسسات والمحافظة والعتبات المقدسة تقوم بدور كبير لتذليل العقبات”.

وأضاف “نتمنى لو كانت لدينا ظروف أفضل من هذه، أن نقدم الخدمات بشكل أفضل”، مردفا بالقول “أنتم تعرفون ظروف هذه الحكومة وكيف أتت، ولغاية اللحظة ومنذ 28 شهراً كان لدينا موازنة فقط لستة شهور، ومع ذلك سرنا إلى الأمام، وعبرنا الجراح، وتحملنا فقط من أجل خدمة شعبنا وكذلك الزائرين”.

كما ذكر الكاظمي ايضا “لدينا تحديات نحوّلها إلى فرص نجاح عن طريق تقييم الأخطاء والتجارب الماضية؛ كي نتلافاها في المستقبل، ونحوّل هذه الزيارة إلى جزء من تراثنا وتأريخنا، وتوفير أفضل الخدمات ليس للزائرين فقط إنما للمناطق التي يمر بها الزائرون، في الشوارع، والطرق، وتوفير الكهرباء”.

وتابع بالقول “بتعاوننا جميعاً وبصبرنا وتلافي أي صدام أو تطورات سياسية سلبية، ستنعكس في المستقبل على بناء ظروف أفضل من الظرف الحالي”.

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