2022/09/14 | 13:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rvlq3M5zZAA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن: الحكومة صارت حكومة طشه فيسبوكية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن: الحكومة صارت حكومة طشه فيسبوكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).