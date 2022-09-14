2022/09/14 | 14:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MD1IQF3GVDg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - عشرين - حلقة ٣٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - عشرين - حلقة ٣٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).