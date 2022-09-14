2022/09/14 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة ..



اتحاد الكرة يكشف قميص المنتخب الوطني قبل بطولة الأردن الرباعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. اتحاد الكرة يكشف قميص المنتخب الوطني قبل بطولة الأردن الرباعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. اتحاد الكرة يكشف قميص المنتخب الوطني قبل بطولة الأردن الرباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).