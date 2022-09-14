2022/09/14 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، شرطا لأي خطوة مقبلة في تشكيل الحكومة.وقالت المتحدثة باسم الحزب فيان دخيل في لقاء متلفز تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “اي خطوة مقبلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بموافقة التيار الصدري”..



الديمقراطي الكردستاني يضع شرطاً لأي خطوة مقبلة المركز الخبري الوطني.

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