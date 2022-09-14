ابرز ما تحدث به الكاظمي في كربلاء المقدسة

2022/09/14 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه لحظات تأريخية تحسب لكم، قد ترونها صغيرة، لكنها كبيرة جداً

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