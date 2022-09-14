2022/09/14 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بوقوع حادث مروع على طريق كوت _ بغداد نتيجة اصطدام كوستر بلوري قلاب لزوار ايرانيين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حادثا مروعا على طريق كوت _ بغداد وقع نتيجة اصطدام كوستر بلوري قلاب لزوار ايرانيين".

واشار الى ان "الحصيلة الاولية هي حالة وفاة واحدة، بالاضافة الى 15 حالة إصابة بعضها خطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة أولية.. مصرع واصابة 15 ايرانياً بحادث سير "عنيف" على طريق بغداد- كوت (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة أولية.. مصرع واصابة 15 ايرانياً بحادث سير "عنيف" على طريق بغداد- كوت (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).