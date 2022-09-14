الإعدام لمغتصبي الطفل ’أيوب الاحمدي’ في كركوك (صورة)

2022/09/14 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاربعاء، باصدار محكمة استئناف كركوك حكما بالإعدام لمغتصبي الطفل ’أيوب الاحمدي’ في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة استئناف كركوك اصدرت حكما بالاعدام على ثلاثة متهمين الذين القي القُبض عليهم بتهمة اغتصاب (أيوب أحمدي) البالغ من العمر ثماني سنوات وقتله بوحشية، بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أن "المحكومين الثلاثة نفذوا جريمتهم قبل خمسة اشهر في حي تسعين بمحافظة كركوك".

ادناه صورة الطفل الضحية (ايوب احمدي):

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