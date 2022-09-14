بالأرقام.. المنافذ العراقية تحصي أعداد الزائرين الوافدين خلال 44 يوماً

2022/09/14 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء ، عن إحصائية أعداد الزائرين الوافدين عبر 7 منافذ خلال 44 يوماً.

وبينت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اعداد الزائرين الوافدين عبر 7 منافذ حدودية خلال 44 يوما، تتضمن:

زرباطية: مليوناً و438 ألفاً و121

الشلامجة: 664 ألفاً و537

الشيب: 303 آلاف و626

المنذرية: 204 آلاف و876

مطار النجف: 136 ألفاً و710

سفوان: 26 ألفاً و218مطار بغداد: 14 ألفاً و637".

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