النجف.. الشرطة النهرية تنقذ حياة زائر ايراني بعد غرقة في نهر الفرات

2022/09/14 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاربعاء، ان دوريات الشرطة النهرية تمكنت من انقاذ حياة زائر ايراني تعرض للغرق في نهر الفرات.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز انه”دوريات الشرطة النهرية ومن خلال جولاتها المستمره في نهر الكوفة تمكنت من انقاذ حياة زائر ايراني يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق”.واضافت […]

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الشرطة النهرية تنقذ حياة زائر ايراني بعد غرقة في نهر الفرات أولاً على ايرث نيوز.

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