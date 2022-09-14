2022/09/14 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

النزاهة : استقدام محافظ بابل ونائب محافظ نينوى

منذ ساعتين

الأمن الوطني يلقي القبض على (24) متهماً من الحركات الدينية المتطرفة

منذ ساعتين

(وثيقة)..



وزارة الدفاع تجري تغييرات بمناصب عسكرية مهمة

منذ ساعتين

نشوب حريق في احد الجوامع بمنطقة شارع فلسطين في بغداد

منذ 4 ساعات

انطلاق 4 عمليات امنية بشكل متعاقب في ديالى

منذ 5 ساعات

النزاهة تضبط حالات اختلاس وهدر للمال العام في صحة البصرة

منذ 5 ساعات

الكاظمي يصل كربلاء لمتابعة الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية

منذ 16 ساعة

الغانمي يدعو الى بذل المزيد من الجهود لإنجاح الزيارة الأربعينية

منذ 16 ساعة

الشرطة الاتحادية تعثر على وكرين للإرهابيين في سامراء

منذ 17 ساعة

القبض على متهمين بينهم اثنين بقضايا إرهابية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تضبط آكثر من 50 الف حبة مخدرة غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تضبط آكثر من 50 الف حبة مخدرة غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).