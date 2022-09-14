"المودعة المسلحة" في لبنان.. احتجزت رهائن بمسدس بلاستيكي لعلاج شقيقتها

2022/09/14 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت مودعة، الأربعاء، فرعا لمصرف في بيروت، حيث تمكنت بعد رفعها مسدسا والتهديد بإضرام النيران، من الحصول على جزء من وديعتها، وفق مقاطع فيديو متداولة ومصور فرانس برس، في مشهد تكرر مؤخرا في لبنان.

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