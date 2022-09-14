نادي القاسم مخاطباً الكاظمي: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته

2022/09/14 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه نادي القاسم الرياضي، مناشدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل دعم النادي مالياً.وذكر النادي في بيان “الى دولة رئيس الوزراء المحترم ،ما الفرق بين الدعم المالي بين أندية المحافظات والمؤسسات كلاهما ابناء دجلة والفرات”.وأصاف “نتمنى في جلستكم الموقرة القادمة إن تنظروا بعين العطف الابوي لاستحقاقات الأندية المحافظاتية المشاركة بالدوري الممتاز […]

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