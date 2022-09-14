2022/09/14 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – الأنبارأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من ٥٠،٠٠٠ الف حبة مخدرة في الأنبار، كاشفة عن اسلوب جديد لنقل المخدرات في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من رصد وتعقب تحركات احد تجار المخدرات المعروفين في قاطع المسؤولية والتي اكدت المعلومات عن تواجده في قضاء هيث بالأنبار".

وتابعت، أنه "وعلى ضوء ذلك، تحركت المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع لواء المشاة ٢٩ وقوة من مكافحة المخدرات باتجاه الهدف، وتمكنت من الإطاحة به في منطقة المحمدي التابعة للقضاء ذاته"، لافتة إلى انه "وبعج تفتيش العجلة التي يستقلها تم ضبط بداخلها ٥٠،٠٠٠ الف حبة مخدرة مخبأة باطار العجلة الاحتياطي".وبيت الخلية، أن "القوة ذاتها تمكنت من احباط عملية نقل للمخدرات بأسلوب جديد عبر استخدام الزوارق وتمكنت من القاء القبض على صاحب الزورق وشقيقه الشريك الفعلي بالعملية وضبط كمية من الحبوب المخدرة نوع ( صفر واحد) وأنواع أخرى مخبأة بإحدى زوايا الزورق".

وأشارت إلى أنه "تم اصطحاب المتاجرين والمروجين والكميات المضبوطة والعجلة وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم للقضاء وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أسلوب جديد لنقل المخدرات في الأنبار - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن أسلوب جديد لنقل المخدرات في الأنبار - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).