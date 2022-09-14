هكذا يوهم الناس.. الإطاحة بـ

2022/09/14 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على

محتال عقاري في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "فوج طوارىء الثامن في شرطة

بغداد تمكن من الاطاحة باحد المتهم

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