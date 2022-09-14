إيران تعلن عدد زوارها الداخلين الى العراق

2022/09/14 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية الايراني احمد

وحيدي بان عدد زوار الاربعين

الايرانيين بلغ اكثر من 3 ملايين لغاية

الان.

وقال وحيدي، خلال زيارته التفقدية

لمعبر مهران الحدودي بمحافظة ايلام غرب

ايران، ان "الخدمات والض

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