الحكيم: الأزمة السياسية قابلة للحل بشرط

2022/09/14 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم،

اليوم الأربعاء، ان الأزمة السياسية

قابلة للحل بشرط توفر إرادة الحل وتنازل

الجميع للمصلحة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

ا

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