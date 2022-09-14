كلوب يسخر من اقتراح مالك تشيلسي عن مباراة

2022/09/14 | 15:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، من اقتراح مالك تشيلسي، الأمريكي تود بويلي، بشأن إقامة مباراة استعراضية بين فرق الشمال والجنوب في إنجلترا، مشيرا إلى أن الفكرة لا تنطبق على كرة القدم مثلما تنطبق على الرياضات الكبرى في

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