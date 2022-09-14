العراق مخاطباً إيران: لنتقاسم الضرر المائي

2022/09/14 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب العراق، إيران بإعادة النظر في قراراها الخاص بقطع الروافد عن اراضيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة الحميد النايف، بحسب الوكالة الرسمية، إن “معرض ايفارم الزراعي الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، تضمن عقد ندوة حوارية للدول المشاركة، من أجل التباحث في المجالات الزراعية كافة وإمكانية التعاون بين الدول المشاركة في عملية التبادل التقني والفني والتجاري في مجال المنتجات الزراعية”.

وأشار النايف إلى أنه “تم النقاش بين ممثلي الدول المشاركة، لتطوير القطاع الزراعي، حيث أثنى الجميع على حجم المشاركة الواسعة في هذا المعرض بأحدث التقنيات في مجال المكننة والمعدات المختلفة، منها آلية تنصيب البيوت البلاستيكية وفق الطرق الحديثة، فضلاً عن الطائرات الزراعية مختلفة الاختصاصات لمكافحة الآفات الزراعية والسقي بالرش فضلاً عن البذار والتسميد، إضافة إلى منظومات الري الحديثة”.

وأكد النايف، أن “وفد وزارة الزراعة العراقية كانت له مداخلات مهمة وصريحة في مواضيع مهمة في مقدمتها أزمة المياه وتناقصها وإيجاد الوسائل الممكنة لأجل إدامة المساحات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما تم التباحث مع المعنيين في القطاع الزراعي والمائي في ايران بشأن قطع الروافد الإيرانية التي تصب في نهر دجلة، والتي سببت حرمان محافظة ديالى من الخطة الزراعية”.

وتابع “كان طلب الوفد العراقي هو إعادة النظر بهذا القرار وإنصاف العراق من خلال تقاسم الفائدة والضرر، وإعادة هذه الروافد إلى وضعها السابق، كما تم التباحث في مجال نقل التكنولوجيا الإيرانية خاصة في مجال تقنيات الري الحديثة والبيوت البلاستيكية والطائرات الزراعية والأسمدة بنوعيها اليوريا والداب، فضلاً عن دعوة المستثمرين الإيرانيين للاستثمار في العراق ووفق قانون الاستثمار العراقي النافذ”.

وأوضح، أن “الوفد العراقي شدد خلال الندوة على ضرورة الإلتزام بضبط الحدود في مجال المنتجات الزراعية وعدم السماح بدخول أو تصدير المنتجات الزراعية الإيرانية إلى العراق، لوفرتها محلياً داخل العراق ومنعها من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية، كما تم دعوة الشركات الزراعية الإيرانية للمشاركة في المعارض الزراعية في العراق بغية نقل التقنيات الحديثة وتبادل التكنولوجيا المتقدمة في هذا السياق”.

وأفتتح صباح أمس الأول الإثنين، معرض ايفارم الزراعي في العاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة 140 شركة زراعية محلية وعالمية وبمختلف الاختصاصات.

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