عمار الحكيم: الأزمة السياسية في العراق قابلة للحل بشرط

2022/09/14 | 15:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، ان الأزمة السياسية قابلة للحل بشرط توفر إرادة الحل وتنازل الجميع للمصلحة العراقية.وقال المكتب الإعلامي للحكيم: ان ” الأخير استقبل، سفير روسيا الإتحادية البيروس كوتراشيف وبحث معه تطورات المشهد السياسي في … Readmore

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