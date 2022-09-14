وزير الداخلية الايراني: عدد الزوار الى العراق بلغ 3 ملايين زائر وبإمكان اي شخص الدخول لأداء الزيارة

2022/09/14 | 15:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي بان عدد زوار الاربعين الايرانيين بلغ اكثر من 3 ملايين لغاية الان.وقال وحيدي ، خلال زيارته التفقدية لمعبر مهران الحدودي بمحافظة ايلام غرب ايران: “الخدمات والضيافة على الحدود جيدة جدًا وهم يخدمون الزوار … Readmore

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