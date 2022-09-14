كهرباء كركوك تنوه الى اطفاء خط حيوي لمدة 20 يوماً لهذا الغرض

2022/09/14 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت ادارة توزيع كهرباء كركوك، اليوم الاربعاء، اطفاء خطي شرق كركوك __شمال كركوك ولمدة عشرين يوما.وقال بيان اعلام كهرباء كركوك وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "سوف يتم أطفاء خطى شرق كركوك __شمال كركوك ١٣٢كي في (١+٢) ولمدة عشرون يوماً وذلك لتبديل أسلاك الخطين وتبديل برجين المذكورين أعلاه، مما سيؤدى إلى عدد الساعات القطع فى المحطات (شمال كركوك وشرق كركوك مع قضاء دبس) وبموافقة مدير مركز السيطرة الشمالي المهندس محمد خالد حسين بعد تنسيقه مع جهات ذات العلاقة

وأشار الى أنه "يشمل توزيع الشمال والنفط والنقل الطاقة وديوان محافظة كركوك ونفط الشمال"، مؤكدا أنه "سوف نعلن عن المناطق المشمولة بالصيانة".

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