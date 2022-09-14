الحلبوسي يتسلم طلباً رسمياً لعودة الجلسات.. 190 نائبا يُلزمون رئاسة البرلمان بتحديد أول جلسة

2022/09/14 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف النائب عن الاطار التنسيقي ثائر مخيف، اليوم الأربعاء، عن تسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طلب رسمي لعودة جلسات المجلس بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين.وقال مخيف، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم طلبا رسميا لعودة جلسات المجلس بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين، وهذا الطلب تم تقديمه من أكثر من (190) نائبا من كتل سياسية مختلفة".وبين ان "رئاسة البرلمان اصبحت ملزمة وفق النظام الداخلي للمجلس بتحديد موعد عودة جلسات المجلس وفق الطلب الرسمي المقدم اليها".

واشار مخيف الى انه "لا يوجد أي مبرر وحجة لاستمرار تعطيل العمل التشريعي والرقابي".

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