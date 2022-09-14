التجارة العابرة للحدود.. الإطاحة باخطر تاجر مخدرات مع مجموعته في ميسان

2022/09/14 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلن قائد شرطة ميسان ناصر لطيف الاسدي، اليوم الاربعاء، عن الاطاحة باخطر تاجر مخدرات العابرة للحدود والمعروفة بالتجارة الدولية مع مجموعته الاجرامية في احدى السيطرات الامنية شمال غرب المحافظة.

وذكر الاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة الوارده من خلال مصادر مديرية مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية حول وجود احد تجار المخدرات والذي يعمل بتجارة المخدرات عبر الدول المجاورة مع مجموعته الاجرامية وعلى وجه السرعة تم تشكيل فريق عمل مختص بامرة العميد الحقوقي رحيم علي خلف مدير مكافحة مخدرات ميسان بالاشتراك مع السيطرات والطرق الخارجية"، مبينا أنه "تم نصب كمين محكم لهم على طريق البتيرة في سيطرة الكرار والتي تربط بين محافظة ميسان ومحافظة ذي قار حيث اثمرت تلك الجهود القبض على جميع اعضاء تلك العصابة والبالغ عددهم اربعة افراد اثنين منهم يحملون الجنسية الاجنبية".

واشار الى أنه "تم ضبط بحوزتهم كيس كبير الحجم يحتوي بداخلة على مادة الكرستال المخدرة تقدر حوالي (واحد كيلو غرام) وكذلك ضبط ( 3 غرام ) من مادة الترياك وضبط (78) كبسول مختلف الانواع و (139) قرص طبي مختلف الانواع وكذلك فيما تم ضبط العجله التي كانوا يستقلونها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 27 تجارة دولية".

وتابع الاسدي "سنواصل عملنا على مدار الساعة دون كلل في المجال السري والعلني مستخدمين كافة الوسائل المتوفرة حتى القضاء على هذه الظاهرة الدخيله على مجتمعنا المحافظ".

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