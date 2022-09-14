مصر.. برنامج

2022/09/14 | 15:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد الدمرداش: تستهدف الحكومة المصرية جذب تمويلات لمشروعات برنامج "نوفي" بقيمة 14.7 مليار دولار.وبرنامج "نوفي" عبارة عن حزمة من مشروعات أعلنت عنها مصر، وتم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء.وقالت …

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