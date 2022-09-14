في “كمين محكم”.. إعتقال تاجر مخدرات دولي يستخدم “طرق جديدة” لنقل المخدرات على طريق ذي قار

2022/09/14 | 15:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 50 الف حبة مخدرة بمحافظة الأنبار، وفيما كشفت عن “طرق جديدة” لنقل المخدرات، أفادت قيادة شرطة ميسان باعتقال تاجر مخدرات دولي في “كمين محكم” على طريق ذي قار.

وقالت الخلية في بيان إن “مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من رصد وتعقب تحركات أحد تجار المخدرات المعروفين في قاطع المسؤولية، والتي اكدت المعلومات تواجده في قضاء هيت بالأنبار”.

وأضافت الخلية “وعلى ضوء ذلك تحركت المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع لواء المشاة 29 وقوة من مكافحة المخدرات باتجاه الهدف، وتمكنت من الاطاحة به في منطقة المحمدي التابعة للقضاء ذاته”.

وتابع بيان الخلية أن “بعد تفتيش العجلة التي يستقلها تم ضبط بداخلها 50 ألف حبة مخدرة مخبأة باطار العجلة الاحتياطي، كما تمكنت القوة ذاتها من احباط عملية نقل للمخدرات بأسلوب جديد عبر استخدام الزوارق وتمكنت من القاء القبض على صاحب الزورق وشقيقة الشريك الفعلي بالعملية وضبط كمية من الحبوب المخدرة نوع ( صفر واحد) وانواع اخرى مخبأة باحدى زوايا الزورق”.

وبينت الخلية أنه “تم اصطحاب المتاجرين والمروجبن والكميات المضبوطة والعجلة وتسليمهما الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهما للقضاء وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

من جهة اخرى قال قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت ناصر لطيف الاسدي في بيان إن “من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة الواردة من خلال مصادر مديرية مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية حول وجود احد تجار المخدرات والذي يعمل بهذه التجارة عبر الدول المجاورة مع مجموعته الاجرامية”.

وأضاف “وعلى وجه السرعة تم تشكيل فريق عمل مختص بأمرة العميد الحقوقي رحيم علي خلف مدير مكافحة مخدرات ميسان بالاشتراك مع السيطرات والطرق الخارجية وتم نصب كمين محكم لهم على طريق البتيرة في سيطرة الكرار والتي تربط بين محافظة ميسان ومحافظة ذي قار حيث اثمرت تلك الجهود القبض على جميع اعضاء تلك العصابة والبالغ عددهم اربعة افراد اثنان منهم يحملان الجنسية الاجنبية”.

واشار قائد الشرطة “انه من خلال العملية ضبط بحوزتهم كيس كبير الحجم يحتوي بداخله على مادة الكرستال المخدرة تقدر حوالي (واحد كيلو غرام) وكذلك ضبط ( 3 غرام ) من مادة الترياك وضبط (78) كبسول مختلف الانواع و (139) قرص طبي مختلف الانواع وكذلك فيما تم ضبط العجلة التي كانوا يستقلونها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 27 تجارة دولية”.

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