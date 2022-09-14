2022/09/14 | 15:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، حاجتها إلى “دراسة مستقيمة” للاعتماد على الطاقة الشمسية بالعراق، مؤكدة أن أجواء البلاد ملائمة لإنتاج مثل هكذا نوع من الطاقة.

وقالت المدير العام لدائرة التدريب وبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بشرى شعير إن “دائرة بحوث الطاقة تعتبر احدى الدوائر الرائدة حيث إنها تبنت أن تجهز بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية و ان المشروع قائم إلى اليوم”، لافتة إلى أن “الألواح الشمسية منتشرة على سطح مبنى الدائرة لتجهيز المبنى بالكهرباء”.

وأضافت أن “الأجواء متوفرة بالعراق للاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، لكن هذا العمل يحتاج إلى دراسات مستقيمة لتنفيذ المشاريع وتوليد الطاقة الكهربائية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء: نحتاج إلى دراسة للاعتماد على الطاقة الشمسية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء: نحتاج إلى دراسة للاعتماد على الطاقة الشمسية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).