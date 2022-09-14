صحة كربلاء تقدم خدماتها لإكثر من مليوني مُواطن وزائر

2022/09/14 | 15:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملاكات المختبرية ، أجرت ( 241 ، 30 ) فحصاً مُختبرياً.

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