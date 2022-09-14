طلب رسمي الى الحلبوسي لاستئناف جلسات البرلمان بعد الاربعينية

2022/09/14 | 15:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف النائب عن الاطار التنسيقي ثائر مخيف، الأربعاء 09/14/2022، عن تسلم رئيس مجلس النواب...

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