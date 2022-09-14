2022/09/14 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة

الحسينية المقدسة ان العتبة المقدسة

تستضيف الفي شخصية علمائية وحوزوية

واجتماعية واعلامية في ثلاثة عشر موقعا

قدموا من عشرين دولة، وتأوي (40) الف زائر

يوميا في مدنه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قدموا من عشرين دولة:العتبة الحسينية تستضيف الفي شخصية وتأوي (40) الف زائر يوميا خلال زيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قدموا من عشرين دولة:العتبة الحسينية تستضيف الفي شخصية وتأوي (40) الف زائر يوميا خلال زيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).