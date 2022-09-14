إتحاد كرة القدم يكشف عن القميص الجديد لأسود الرافدين.. هل سيبقى (الأخضر والأبيض) هو المفضل؟

2022/09/14 | 15:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن القميص الجديد لأسود الرافدين، بعد التعاقد مع شركة جديدة لتجهيز المنتخبات في البطولات العربية والقارية والدولية المختلفة.

وفضّل الإتحاد العراقي الإبقاء على اللونين الأخضر والأبيض لقمصانه الأساسية أو الإحتياطية.

وتم الاتفاق مع إحدى الشركات لتجهيز المنتخبات العراقية بالملابس الرياضية والأدوات التي تحتاجها في البطولات المختلفة.

يذكر أن المنتخب العراقي سيشارك اعتبارا من الـ23 من أيلول الجاري، بمنافسات بطولة الأردن الرباعية.

وسيلاقي شقيقه العماني في المباراة الأولى، على أن يلتقي في المواجهة الثانية مع أحد المنتخبين الأردني أو السوري في الـ27 من الشهر ذاته.

وسيعود مجدداً للمباريات الدولية الودية في أيام الفيفا، بمواجهة المكسيك في التاسع من تشرين الثاني المقبل، وستقام المواجهة بمدينة جيرونا الإسبانية.

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