2022/09/14 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على أعتاب زيارة الاربعين..



مرقد الامام الحسين (ع) يستضيف ملايين الزوار (صور) المركز الخبري الوطني.

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