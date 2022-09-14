2022/09/14 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، اليوم الاربعاء ،موعد انطلاق مباريات منتخب الشباب في التصفيات الآسيوية .وذكر الاتحاد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/أن “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد اختيار الاتحاد الكويتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد انطلاق مباريات مجموعة منتخب الشباب في التصفيات الاسيوية المركز الخبري الوطني.

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