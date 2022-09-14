بدعم من 45 مستقلاً.. الإطار التنسيقي يتحرك لاستئناف جلسات البرلمان

2022/09/14 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاربعاء، بان 45 نائب مستقل يدعمون مسارنا في انهاء الانسداد السياسي في العراق.

وقال العتبي في حديث صحفي، ان ” مساعي الاطار التنسيقي في الانفتاح على كل القوى السياسية ومنها المستقلة اتت ثمارها بشكل واضح من خلال دعم جزء كبير منهم لخطوات الاطار في انهاء الانسداد السياسي ووضع حلول للاشكاليات التي تعترض اكمال تشكيل الحكومة”.

واضاف،ان” 45 نائب مستقل يدعمون مسار الاطار التنسيقي في انهاء الانسداد السياسي في العراق عبر 3 نقاط مهمة هي اعادة جلسات مجلس النواب وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات مع طرح كل الاشكاليات في المشهد السياسي عبر طاولة حوار وطني”.

واشار الى ان” الاطار التنسيقي سيدخل الجلسة القادمة لمجلس النواب ولديه 187 نائب بالاضافة الى حلفائه من بقية القوى والتوجهات السياسية”.

ويتوقع ان يقعد مجلس النواب اولى جلساته بعد انتهاء مراسيم زيارة الاربعين في ظل دعم كبير لهذه الخطوة المهمة”.

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