نادي أربيل يسدد 395 مليون دينار لتسوية دين أوديشو

2022/09/14 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي أربيل الرياضي، تسديد مبلغ 395 مليون دينار، لينهي مسألة المستحقات المالية التي بذمته للمدرب أيوب أوديشو.وذكر النادي في بيان أن “نادي أربيل وبعد اطلاعه على تقرير لجنة التراخيص، تمكن خلال 72 ساعة من تسديد مستحقات المدرب السابق أيوب أوديشو”.وبين ان “النادي دفع مبلغ 395 مليون دينار لأوديشو وهو دين […]

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