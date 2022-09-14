2022/09/14 | 16:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل، عن بناء 3 ناقلات بحرية بتقنيات ومعدات وأجهزة متطورة.وقال اسماعيل وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء إن "الوزارة حريصة على تنفيذ برامج وخطط لتطبيق انظمة صيانة متقدمة ومتطورة في المنافذ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي: بناء 3 ناقلات بحرية بتقنيات متطورة لدعم المنافذ التصديرية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي: بناء 3 ناقلات بحرية بتقنيات متطورة لدعم المنافذ التصديرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).