بالفيديو.. عدسة (بغداد اليوم) تواكب حركة الزائرين صوب كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية

2022/09/14 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

بالتزامن مع مناسبة الزيارة الاربعينية، عدسة (بغداد اليوم) تواكب حركة الزائرين، اليوم الاربعاء، وهم متجهون صوب كربلاء لإحياء الزيارة السنوية للامام الحسين (ع).

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