2022/09/14 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية تهريب 11 آلية دون الموديل في جمرك أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تم إحباط محاولة تهريب 11 الية نوع لوري قلاب دون الموديل المسموح في مركز كمرك أم قصر الشمالي".

وأضافت ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وبإسناد من شرطة جمارك"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".

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