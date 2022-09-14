كوريا الشمالية حاضرة في جنازة إليزابيث الثانية

2022/09/14 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن بريطانيا ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية، لحضور جنازة الملكة إليزابيث، الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

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